FIA rihap çështjen “Vettel-Hamilton”

Rihapet çështje Vettel-Hamilton. Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit nuk e ka mbylur ende diksutiin për atë përplasje mes dyshes kryesuese në garën e Azerbajxhanit, duke theksuar se të Hënën do të analizojë edhe një herë në detaje atë çfarë ndodhi në pistën e Bakut ku Vettel dhe Hamilton u përplasën disa herë në pistë pas frenimit të papritur të britanikut në një moment kur në pistë ndodhej makina e sigurisë. “Do të analizojmë me imtësi atë moment për të vendosur nëse janë të nevojshme sanksione të tjera”, thekson FIA duke lënë të kuptohet se Vettel ose Hamilton rrezikojnë ende por në këtë rast është gjermani që mund të përballet me sanksione të tjera pas penalizimit me 10 sekonda në bokse. Edhe në muajin Nëntor, piloti i Ferrarit rrezikoi të paraqitej përpara Gjykatës Ndërkombëtare të FIA-s pasi sulmoi verbalisht Charlie Whiting gjatë garës së Meksikës duke e akuzuar se nuk ndëshkoi Max Verstappen për sjelljen jo korrekte të holandezit në pistë. Gjithsesi, Vettel shkroi më pas një letër ndjese për Jean Todt dhe Ëhiting. Në rast se gjermanit do t’i hiqen pikë të tjera nga patenta, atëherë ai rrezikon seriozisht pjesëmarrjen në garën e Austrisë.