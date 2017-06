Finaja e NBA, Warriors vs Cavs, sfidë titanësh

Po vjen momenti i shumëpritur. Në orën 03 të së kësaj të premteje, në “Oracle Arena të Oaklandit”, në Kaliforni, do të zhvillohet përballja e parë finale e NBA mes Golden State Warriors dhe Cleveland Cavaliers.

Është hera e treta radhazi që këto dy skuadra përplasen në aktin e fundit dhe vendimtar të sezonit. Një sfidë titanësh, pasi përballë njëri- tjetrit do të jenë Stephen Curry e LeBron James. I pari triumfues me “Warriors” në 2015-ën, “Mbreti” James arriti një përmbyejse historike me Cavs vitin e kaluar.

Sytë do të jenë të fokusuar edhe te trajneri Steve Kerr, që për pjesën më të madhe të sezonit nuk ka qenë i pranishën në stolin e Golden State për shkak të problemeve në shpinë. Ende nuk dihet nëse do të jetë në “Oracle Arena”.

Është hera e parë në historinë e NBA që dy skuadra përplasen në finalen e madhe për tre sezone radhazi.

Warrios vijnë pas një ecurie rekord në Play Off me 12 fitore radhazi, ndërsa Cleveland ka zhvilluar një ndeshje më shumë pasi ka pësuar një humbje, atë ndaj Bostonit në përballjen e parë finale të Konferencës së Lindjes. Nuk ndodhte prej 6 dekadash që finalistet që shkonin në përplasjen e madhe me kaq pak ndeshje në Play Off.

Kjo është një sfidë mes “yjesh”, pasi LeBron James, Kevin Durant dhe Stephen Curry kanë fituar cmimin e lojtarit më të mirë në shtatë sezonet e fundit. Sigurisht që kryeson LeBron me 4, Stehen Curry me 2 dhe një i përket Kevin Durant.

Në Serinë e finales së madhe madhë do të luajnë plot 7 basketbollistë pjesëmarrës në All Star Game të 2017-ës, në total janë 11 lojtarë që kanë luajtur të paktën një herë në All Star Game.

LeBron James do të bëhet lojtari i shtatë në historinë e NBA që merr pjesë në finale në shtatë sezone radhazi. Për yllin e Cavaliers është e teta në karriere.

Me 1079 pikë LeBron renditet i shtati në klasifikimin e pikëshënuesve më të mirë në fazën finale të kompeticionit. Nëse do të realizoje 98 pikë ndaj Warriors do të barazojë rekordin e Michael Jordan, aktualisht në vendin e tretë në këtë renditje.