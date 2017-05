Finalja e Europës, Cungu: S’është sfida e sezonit

Në këtë fundsezoni, ku javë pas jave ka duele direkte për titullin apo për mbijetesën, ka edhe një finale për vendin e katërt. Vllaznia pret Luftëtarin në Shkodër në një sfidë që mund të vendosë shumë përsa i takon shpresave për një biletë europiane nga kampionati. Një duel në të cilin dy skuadrat nuk vijnë në momentin më të mirë. 5 humbje në gjashtë ndeshjet e fundit, por edhe pesha që ka sfida e së mërkurës kanë bërë që gjirokastritët të vendosin heshtje për shtyp. Lajme të mira për skuadrën e Milinkoviç janë rikuperimet e Dejvi Bregut dhe mbrojtësit Oltion Rrapo, ndërsa kthehen nga skualifikimet edhe mesfushorët Behar Ramadani dhe Eri Lamçja.

Nuk është më e qetë situata te Vllaznia. Fillimisht rreth gjendjes së lojtarëve ku Bakaj e Tafili kanë me probleme shëndetësore. Gjithashtu gjendja jo optimale e Krymit por edhe i dëmtuari Gocaj shqetësojnë shkodranët, me trajnerin Armando Cungu që kërkon të largojë presionin nga skuadra e tij.

“Unë nuk do ta quaja ndeshja e sezonit. Natyrisht që është shumë e rëndësishme për dëshirëbn e madhe dhe për mundësinë që na erdhi për të kapur vendin e katërt. Jam shumë i kënaqur me ecurinë e ekipit. Është një Vllazni që për të parën herë në gjashtë vjet nuk e ka diskutuar asnjëherë mbijetesën, madje ka parë edhe përpara aq sa në një moment kërkon edhe Europën. Besoj që ky është një progres i dukshëm për të gjithë. Duhet ta shohim si një ndeshje të rëndësishme, por si një ndeshje të radhës. Nuk duhet të hyjmë në presionin me çdo kush, me patjetër apo sikur është një ndeshje për jetë a vdekje. Nuk është e tillë. Do të kisha dëshirë jashtëzakonisht të madhe ta fitoja këtë ndeshje.”

Problematika tjetër te Vllaznia lidhet me humbjen e pësuar me përmbysje në Korçë përballë Skënderbeut. Cungu sqaron se nuk ka akuzuar për shitje ndeshjesh, ndërsa rithekson veton e vendosur për largimin e mbrojtësit Cicmil, por edhe të portierit Agoviç.

“Nuk kam akuzuar asnjë personj për shitje ndeshjesh. Që të akuzosh persona duhet të kesh fakte, që do të thotë mund të përballesh edhe në Prokurori. Unë flas si profesionist, si trajner, përsa i takon kontributit, seriozitetit dhe asaj çfarë ka dhënë te Vllaznia. Këtu mbyllet historia. Nuk ka qenë serioz në ndeshje të caktuara, mjafton ti shihni dhe do të më jepni të drejtë. Sa të jem unë trajner në Shkodër, ai (Cicmil) nuk ka për të qenë më pjesë e 18-shes. Pjesa tjetër i takon stafit administrativ, që në bazë të kontratës që kanë, mund të marrin edhe një vendim më të qartë përsa i përket këtij sportisti.”