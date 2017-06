Fiorentina emëron në stol Stefano Piolin

Pas Interit, Stefano Pioli nis një aventurë të re në stolin e Fiorentinës duke pasuar në këtë detyrë portugezin, Paulo Sousa. Lajmin e bën të ditur vetë klubi toskan nëpërmjet një komunikate zyrtare ku thekson se Pioli do të marrë menjëherë drejtimin e skuadrës. Si lojtar, Pioli ka luajtur 156 ndeshje me fanellën e Fiorentinës mes viteve 1989-1995. Trajneri i ri do të firmos një kontratë 2-vjeçare me opsion për një tjetër sezon. Stefano Pioli ka një eksperiencë të madhe në Serie A ku ka drejtuar Bolognan, Lazion dhe Interin gjatë sezonit të fundit.

Kulmin e karrierës si trajner ai e ka arritur në Romë me skuadrën e Lazios të cilën e kualifikoi në Champions League menjëherë pas sezonit të tij të parë si bardhekaltër. Në sezonin e fundit, ai mori drejtimin e Interit duke mos arritur të bindë drejtuesit e klubit zikaltër për të vazhduar projektin me skuadrën milaneze. Me Interin, ai arriti të fitonte 12 nga 16 ndeshjet e para në krye të stolit, por mbyllja e sezonit rezultoi fatale për të pasi skuadra zikaltër nuk arriti të kualifikohej për në zonën europiane.