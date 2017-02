Fitojne Roma e Inter, Atalanta befason Palermon

Roma rivendos diferencën prej katër pikësh me Juventusin, duke fituar pastër 0-2 në fushën e Crotones. Verdhekuqtë e dominuan takimin ndaj skuadrës së parafundit në renditjen e Serisë A, madje humbën edhe një 11-metërsh me Edin Dzekon në minutën e 17-të. Gjithsesi në minutën e 41-të Nainggolan realizoi golin e parë të takimit me një goditje të zgjuar brenda zonës. Në minutën e 77-të Dzeko e pati të lehtë ta conte topin në rrjetë pas pasimit të Salah që e mbylli këtë takim me dy asiste dhe një 11- metërsh të fituar.

Me të njëjtin rezultat, 2-0 fitoi edhe Interi në “San Siro” ndaj Empolit, me gola të Eder dhe Candrevas. Sulmuesi i kombëtares italiane shënoi që në minutën e 14-të i gjendur në kohën dhe vendin e duhur. Eder pati meritë edhe në rastin e golit të dytë të shënuar nga Candreva me një asist perfekt me të jashtmen.

Tjetër fitore në transfertë për Atalantën ku aktivizohet portieri i kombëtares shqiptare, Etrit Berisha. Bergamaskët iu imponuan 1-3 Palermos në transfertë. Në minutën e 18-të Conti befasoi sicilianët me një goditje me kokë pranë zonës së portierit pas krosimit të Spinazzolas. Në të 26-tën Gomez përfitoi nga një gabim në pasim i mbrojtjes vendase për golin e 0-2. Gjithsesi para se skuadrat të shkonin në dhomat e zhveshjes Chochev shkrutoi përkohësisht diferencën. Cristiante në minutën e 79-të mbylli llogaritë e Palermos, me Atalantën që parakalon Lazion në renditjen e përgjithshme në vendin e pestë.