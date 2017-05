Fiton Monaco, ndalet PSG

Kampionia e saposhpallur e Francës, Monaco fitoi në ndeshjen e fundit të këtij sezoni në fushën e Rennes. Klubi i Principatës vazhdoi me paraqitjen shumë të mirë, teka triumfoi me rezultatin 3-2, fillimisht me Fabinho 42′, Jemerson 48′ dhe në fund Jorge 78′. Për miqtë shënoi Diakhaby nga pika e bardhë e 11 metërshit dhe në 90+1′ Skuadra e Jardim e mbyll kampionatin me 95 pikëve.

Nga ana tjetër PSG u ndal në shtëpi përballë Caen, me takimin që përfundoi në barazim 1-1. Goli i parë i ndeshjes u shënua nga vendasit nga Adrien Rabiot 13′, për të vendosur barazpeshën Ronny Rodelin 90′

Në takimet e tjera u regjistruan këto rezultate:

Angers 2 – 0 Montpellier

Guingamp 1 – 0 Metz

Lille 3 – 0 Nantes

Lorient 1 – 1 Bordeaux

Lyon 3 – 3 Nice

Marseille 1 – 0 SC Bastia

Nancy 3 – 1 Saint-Etienne

Toulouse 0 – 0 Dijon