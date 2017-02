Fiton Pogradeci, në Berat vendos goli i Peres

Kategoria e Parë u rikthye pas një ndërprerjeje të gjatë për pjesën e dytë të sezonit me sfidën Tomori-Pogradeci, që ngriti siparin e javës së 14-të për Grupin B, ose atë të jugut. Kjo ndeshje e luajtur në Berat u mbyll me fitoren 0-1 të “Liqenorëve”, falë golit të Peres që në minutën e 21-të të takimit. Në fakt terreni aspak i përshtatshëm nuk ndihmonte në cilësinë e lojës, megjithatë miqtë ditën të shfrytëzonin një pasiguri të mbrojtjes vendase, me Peren që u gjend në kohën dhe vendin e duhur për ta shtyrë topin drejt rrjetës.

Tomori u mundua të reagonte me të gjitha forcat, por ishte i pafat të paktën në dy raste të njëpasnjëshme, duke e detyruar portierin Mali që të kryentë ndërhyrje vendimtare.

Edhe gjatë pjesës së dytë vendasit ushtruan presion të vazhdueshëm në gjysmëfushën e “Liqenorëve”, por u mungoi kthjelltësia në përmbylljen e aksioneve. Më këtë fitore Pogradeci ngjitet në kuotën e 17 pikëve në Grupin B, dy më pak se Tomori, që e nis kështu me një humbje të papritur këtë pjesë të dytë të sezonit.