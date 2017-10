Gabon Feyenoord, “ok” Ajax

Feyenoord gaboi në shtëpi përballë Zwolles në javën e tetë të Eredivisie duke humbur terren me kreun. Roterdamasit nuk gjetën dot golin përpara publikut të tyre në një ndeshje të ekuilibruar dhe iu rikthyen sërish hapave fals pas fitores së marrë një javë më parë me Alkmar. dy pikë të lënë që lejojnë rivalët amsterdamas ta mbërthejnë në vendin e dytë në tabelën e klasifikimit.

Ajax “u puth” nga fati këtë të shtunë në fitoren 4-0 ndaj Spartës së Roterdamit, ku dy ishin autogola dhe 1 gol me devijim. Harkëtarët përpara publikut të tyre kaluan pa shumë probleme roterdmasit, dhe pse patën nevojë për një devijim të pafat të Sanusit në të 39-tën.

Në pjesën e dytë goli i dytë i sigurisë për Ajax ishte sërish një autogol me Floranu që devijoi gabimisht në rrjetën e tij. Në të 73-tën, Neres ngriti rezultatin në 3-0 me një goditje të fortë në zonë, ndërsa 3 minuta më pas Ziyech pa topin të devijohej në trupin e Younes për të përfunduar në rrjetë. Në fund Ajax humbi dhe një 11-metërsh me Dolberg, me danezin që kërkon ende golin në këtë sezon të Eredivisie.