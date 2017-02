Fitore me goleadë e Bayern ndaj Hamburgut

Bajerni i Mynihut tërmet “8 ballësh” ndaj Hamburgut në “Allianz Arena”. Skuadra bavareze mundi me rezultatin e thellë 8-0 veriorët, që në 6 takimet e fundit kanë pësuar 36 gola në Mynih. Nëse mbrojtja kishte qenë pika e fortë e miqve në javët e fundit, këtë herë ajo rezultoi pika më e dobët duke rezistuar vetëm 17 minuta, me Vidalin që zhbllokoi rezultatin në të 17-tën. Përpara pushimit ndeshja ishte praktikisht e mbyllur pas Lewandowski shënoi dy herë, fillimisht nga pika e bardhë dhe në të 42-tën pas një këmbngulje personale. Shfaqja personale e sulmuesit të Bajernit vazhdoi dhe në pjesën e dytë me golin e 19-të në Bundesligë. Hamburgu tërësisht i shthurur u shndërrua në një hambar golash duke pësuar dhe katër gola të tjerë, që kishin për autor Alabën, Coman dy herë dhe Robben që në fund vulosi rezultatin përfundimtar në 8-0.

Dortmund gjithashtu ruajti vendin e 3-të në renditje, pasi fitoi 3-0 në transfertë ndaj Freiburgut. Kjo ishte fitorja e 12-të radhazi për verdhezinjtë ndaj Freiburgut, që u dorëzua shumë shpejt pas golit të Sokratisit në të 13-tën. Në pjesën e dytë, Aubameyang ju përgjigj në distancë Lewandowskit, fillimisht falë një pasimi të Reusit dhe më pas me ndihmën e Durmit.