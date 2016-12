Fitore me përmbysje e Blackhawks ndaj Predators

Chicago Blackhawks realizoi një përmbysje fantastike në ligën amerikane të hokejit në akull pasi arriti të mundë 3-2 Nashville Predators, që në periodën e 3-të lëshuan lojën duke humbur dhe sfidën. Në “Bridgestone Arena”, Nashville shpresonte të shfrytëzontë në maksimum faktorin fushë por që në fillim u kuptua që nuk do të ishte e lehtë për Predators, me Artem Anisimov që arriti t’i japë epërsinë ekipit nga Illinois.

Filip Forsberg megjithatë rregulloi gjithcka për vendasit duke shënuar golin e barazimit vetëm 35 sekonda më pas. Pas një periode të dytë pa gola gjithcka u vendos në pjesën e fundit, me Predators që mundën të marrin epërsinë falë një goli me power play të Mike Fisher, i cili shënoi për herë të 11-të në këtë sezon. Gjithsesi Chicago nuk u dorëzua dhe Jonathan Towes arriti të rikthejë barazimin në sfidë me një tjetër power play, ndërsa 5 minuta e 12 sekonda nga fundi ishte Patrick Kane që me golin e 11-të sezonal i dha fitoren 3-2 Blackhawks.