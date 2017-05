Fitore me përmbysje e Lacit, zhgënjen Luftëtari

Sergio Juniors nban gjallë shpresat e Lacit për mbijetesësë, duke shënuar golin e fitores në minutën e dytë shtesë në sfidën me Luftëtarin. 2-1 triumfoi skuadra e Stavri Nicës, që mori tri pikë në një ndeshje dramatike, për të mbetur në lojë në garën për qëndrimin në superiore. Për gjirokastritët kjo ishte humbja e dytë radhazi dhe e katërta në 5 ndeshjet e fundit, me vendin e katërt që mbetet në ankand.

Luftëtari luante në këtë transfertë me shumë mungesa, pasi Milinkovic nuk kishte në dispozicion emra të tillë të rëndfësishëm si Ramadani, Rrapo apo Bregu, megjithatë kjo humbje me përmbysje lë një shije të hidhur, për faktin se erdhi në shtesë dhe me një lojtar më shumë në fushë,

Vendasit ushtruan presion që në minutat e para duke rrezikuar me Vucajn, që vuri në vështirësi Mirakën, ndërsa goditja e Sergio Junior përfundoi jashtë.

Sërish Vucaj u ndal nga Miraka në të 13-ën, për të ardhur më pas te 11-metërshi i fituar nga Rroca pas ndërhyrjes së gabuar të Sefgjinit. Asnjë dyshim për Juxhin Xhajën që bën me shenjë nga pika e bardhë e penalltisë. Godet saktësisht Aleksi, me Selmanin që nuk i kupton krahun kundërshtarit.

Laci nuk mund të pajtohej me krezultat dhe kërkon me ngulm golin e barazimit, që e arrin me Qaqin pas një këndoreje.

Barazimi i jep zemër Lacit, që e nis pjesën e dytë duke ushtruar presion në gjysmëfushën e Luftërarit, por vendasit u zunë në bëfasi në të 63-ën me një kundësulm të shpejtë që u mbyll me goditjen e pasatktë të Abazajt, rast ky që mund të kishte mbyllur sfidën në favor të gjirokastrit. I mrekullueshëm Miraka më të 72-ën, duke i mohuar golin Lushkjes. Humbet një rast të artë edhe Jonuzi në të 78-ën, i shërbyer nga Mensah, ndërsa reagimi i pakuptimtë i Vucajt pas përplasjes mes Lushkjes dhe Aleksit e la Lacin me një lojtar më pak. Shkodrani detyrohet të lërë fushën i ndëshkuar me karton të kuq.

Pas këtij episodi Luftëtari edhe pse me një lojtar më shumë në fushëm gaboi rëndë në minutët e dytë shtesë, kur një top i gjatë i hedhur nga mbrojtja u shndërrua në asist për Sergio Junior, që i dha tri pikë shpresë Lacit. Shpërthejnë në festë në kampin kurbinas, ndërsa Luftëtari del pa pikë në një transfertë të vështirë të cilën e menaxhuan shumë keq, duke ndezur garën për vendin e katërt.