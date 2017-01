Flamurtari, asnjë lëvizje, sytë nga Kupa

Ka pasur gjithnjë dicka që shkon përtej logjikës në këtë Flamurtar, i cili këtë sezon më shumë se kurrë brenda pak ditësh preku ferrin, për t’u ringjitur më pas me një ashensor në kufijtë e parajsës. Sigurisht që në tokë gjërat nuk bëhen me frymën e shenjtë. Përvecse se skuadra u ndërtua me kujdes gjatë verës dhe realisht Flamurtari ka një grup të aftë lojtarësh, ceku 1 miliardë Lekë që zbarkoi në llogaritë bankare të lojtarëve, riktheu humorin dhe pretendimet, pavarësisht pengut se nëse gjërat do ishin administruar në kohën e duhur sot do kishin 6 pikë në renditje.

Të bësh gjëra të mëdha në kampionat duket e vështirë, por sidomos në Kupë vlonjatët kanë mundësinë ta shkruajnë për herë të pestë historinë e tyre. Në cerekfinale janë modestët e Besëlidhjes, dhe nëse nuk bëjnë ndonjë vetëvrasje më pas ku i dihet përtej gjithë parashikimeve mund ta ringrejnë sërish këtë trofe që e fituan për herë të fundit në Maj të 2014-ës. Për herë të parë në 3 sezonet e fundit në janar nuk ka revolucion. Trajneri dhe ekipi nuk ndryshon, ndërkohë që yjet e skuadrës Shkodra dhe Danilo nuk i japin asnjë shans ekipeve rivale, të paktën deri në Qershor do jenë kuqezinj. Në këto kushte, nën drejtimin e një fenomeni të ri në pankinë si është Mezani në Vlorë janë duke shpresuar. E nisën këtë sezon me polemikën e madhe se mund të bien nga Kategoria, mund ta mbyllin këtë edicion si heronjtë e këtij sezoni.