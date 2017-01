Flamurtari, ekipi që prodhon më shumë gola

Në një kampionat si ky i këtij sezoni ku rivaliteti në cdo front është shumë i madh dhe nga frika për të mos humbur skuadrat e Superiores i kushtojnë më shumë rëndësi fazës mbrojtëse se asaj sulmuese, duke u bazuar te stastistikat e 18 javëve të para Flamurtari dhe Luftëtari janë dy ekipet që prodhojnë më shumë gola. Loja sulmuese që zhvillojnë vlonjatët dhe gjirokastritët u japin mundësi edhe ekipeve të tjera të Superiores që kur zbresin në fushë ndaj tyre të aplikojnë një futboll më terheqës dhe më të orientuar drejt sulmit. Flamurtari mban vendin e parë në dy fazat e para të kampionatit përsa i përket skuadrave që nxjerrin ndeshjet me më shumë gola në kampionatin shqiptar. Me një goleavarazh 20-20 kuqezinjtë e Gentian Mezanit kanë sulmin e dytë më të mirë të kampionatit dhe mbrojtjen e tretë më të dobët së bashku me Teutën dhe Lacin.

Fakti që Flamurtari shënon dhe pëson rregullisht, bën që vlonjatët të jenë ekipi që prodhojnë më shumë gola gjatë një ndeshjeje deri në këtë pjesë të sezonit. Me një mesatare prej 2,22 golash për ndeshje kuqezinjtë ndiqen në këtë klasifikim special nga Luftëtari që ka një mesatare prej 2,17 golash për takim. Bluzinjtë e Mladen Milinkovic nuk qëndrojnë shumë pas krahasuar me vlonjatët në këtë aspekt, madje Luftëtari nëse i referohemi volumit të lojës që krijon është me plot gojën skuadra që prodhon futbollin më të bukur në kampionatin shqiptar. Me 16 gola të shënuar dhe 23 të pësuar gjirokastritët renditen në vendin e dytë. Pikërisht sfida e fazës së parë e zhvilluar në Vlorë mes Flamurtarit dhe Luftëtarit që përfundoi me fitoren 5-0 të kuqezinjëve është një nga takimet me më shumë gola në këtë kampionat.

Kukësi që është edhe skuadra që kryeson dhe gjithashtu ekipi që ka shënuar më shumë në Superiore plot 23 gola pozicionohet në vendin e 5-të të këtij klasifikimi me 1,72 gola për ndeshje pasi pëson shumë pak. Renditja mbyllet me Skënderbeun dhe Partizanin. Kampionët e 6 viteve të fundit me një trajner si Andrea Agostinelli në stol në dy fazat e para të kampionatit prodhuan ndeshje me pak gola, ndërsa të Kuqtë edhe pse kanë një sulm të mirë, kanë gjithashtu një mbrojtje të hekurt dhe fakti që pësojnë pak gola bën që Partizani të jetë skuadra me mesataren më të ulët të finalizimeve për ndeshje vetëm 1,33.