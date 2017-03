Flamurtari i pafat, Kukësi i pari edhe me një pikë

Dy gola, dy kartonë të kuq dhe asnjë fitues. Flamurtari dhe Kukësi dhuruan një nga ndeshjet më emocionuese të sezonit, por rezulati 1-1 në Vlorë nuk kënaqi asnjërën palë, ose më saktë i shkoi përshtat Partizanit, që e sheh vetëm 2 pikë larg kreun. Gjithsesi gota është gjysmë plot për verilindorët, që edhe me një pikë rikthehen të parët, po me pikë të barabarta me Skënderbeun.

Sapo Jorgji vërshëlleu për nisjen e lojës, Flamurtari dha sinjale se do t’ia bënte të vështirë jetën Kukësit. Fillimisht kuqezinjtë tentuan me një goditje nga distanca të Bushicit, i kontrolluar nga Kolici, ndërsa në minutën e 6-të Danilo Alves e më pas Bushic humbën një mundësi të mirë për të zhbllokuar sfidën. I pafat Emini që detyrohet t’ia lërë vendin Gurit në minutën e 15-të për arsye dëmtimi, ndërsa portieri Halilaj ia doli ta vijonte lojën edhe pse qëndroi për disa minuta i dëmtuar pas përplasjes me Shametin. Flamurtari i etur për fitore merr frenat e lojës, por sërish Bushic në të 36-ën humbet një rast të pastër përballë Kolicit, që kontrollon në dy kohë.

Iniciativa për të goditur portën kalon nga sulmuesi kroat te braziliani Danilo Alves që në të 38-ën nuk ka saktësinë e duhur në shenjestër, por pak sekonda më pas e bën të pavlefshme zgjatjen e Kolicit, me topin që pasi përplaset në shtyllë përfundon në rrjetë. Shënon Kukësi sapo nis fraksioni i dytë, por pozicioni i parregullt i Pejicit, e bën të pavlefshëm golin e Gurit. Asgjë s’mund ta ndalojë festën e sulmuesit të ri shkodrën, që ia shpërbelu besimin Gjokës në të 58-ën në shtyllën e dytë, pasi krosimit të Dvornekovic.

Fluturon Kolici në gjysmë lartësi duke i mohuar golin mbrojtësit brazilian të Flamurtarit Leal në të 61-ën. Edhe në këndoren pasardhëse topi përfundoi në duart të 31-vjecarit. Galopim i Kariokës që nis një kundërsulm të shpejtë nga e majta në të 67-ën. Braziliani nxjerr të lirë në zonë Pejicin, por bën mrekullinë Halilaj. Rreziku kalon në portën e tjertër, por nuk shfrytëzohet nga kuqezinjtë, që gjithsesi detyrojnë Lenën të kryejë një ndërhyrje në mesfushë për karton, që në fakt ishte i dyti i verdhë. Vendimtare ndërhyrja e Imamit ndaj Bushicit në të 72-ën, ndërsa Jakoljevicit nuk i mbajnë nervat në të 82-ëm, me dy ndërhyrje antisportive ndaj Kariokës dhe Rrumbullakut. Jorgji i nxjerr të kuqen, edhe Flamurtari mbetet me 10 lojtarë.

Pretendon për 11 metërsh Bushic në të 84-rën, i penguar në zonë nga Rrumbullaku, por Jorgji vijon lojën. E djathta e Alvesit shkakton panik në kampin kuksion në të 86-ën, por më e pabesueshme ishte pritja e Kolicit ndaj goditjes së brazilianit me kokë në të 89-ën. Vërshëllima e fundit e Jorgjit pas katër minuta shtesë, i la të zhgënyer vendasit, që ende nuk po gjejnë fitoren e parë me Duron trajner.