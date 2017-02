Flamurtari i përgjysmuar për sfidën me Luftëtarin

Situatë emergjente të Flamurtari në prag të përballjes me Luftëtarin në Vlorë. Ecurisë negative të ndeshjeve të fundit, në kampin kuqezi i shtohen edhe mungesat e shumta për arsye pezullimesh dhe dëmtimesh. Dhe sikur të mos mjaftonin të gjitha keto probleme, Mezani duhet t’i bëjë llogaritë për sfidën me bluzinjtë pa Hair Zeqirin, i dërguar të stërvitet me të rinjtë pas përplasjes verbale me administratorin Sinan Idrizi.

Trajneri Gentian Mezani nuk mund të mbështetet të shërbimet e të dëmtuarve Donjet Shkodra, Milos Rnic, Balsa Radovic, Ilir Berishës e Arbër Beqjas, ndërsa Bruno Telushi është i pëzulluar për arsye kartonësh. Rrezikon madhe edhe Artid Shehaj i cili u dëmtua në takimin e Kupës me Besëlidhjen

Praktikisht mungon më shumë se gjysma e ekipit në një moment delikat për fatet e sezonit. Flamurtari i është kthyer krizës së rezultateve, duke e nisur 2017-ën me dy humbje radhazi, e fundin në Kupë, por nëse i shtohen kësaj serie edhe disfata me Korabin në javën e fundittë fazës së dytë atëherë rezultat e njëpasnjëshme negative bëhen tre.

Nga problemet e Flamurtarit mund të përfitojë Luftëtari, që e nisi fazën e tretë me një fitore mbresëlënëse ndaj Partizanit. Skuadra e Milinkovic ndodhet në një pozocion komod në tabelë, pikërisht në vendin e 5-të me vetëm dy pikë më pak se Tirana. Sigurisht që gjirokastritët do të jenë të kënaqur qoftë edhe më nje barazim, për të qëndruar sa më larg skuarave të pretendojnë mbijetesën, por për ta ky do të ishte rasti ideal për të befasuar një ekip që në fushën e tij kërkon me cdo kusht fitoren dhe mund krijojë hapësira në prapavijë.