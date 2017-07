Flamurtari, ja axhenda e fazës përgatitore

Flamurtari pasi ka kristalizuar elementët që do të formojnë skuadrën për sezonin e ri tashmë bën të ditur edhe programi stërvitor. Kuqezinjtë do të nisin zyrtarisht pregatitjet për edicionin e ri më 20 korrik në Vlorë, aty ku do të qëndrojnë vetëm dy ditë sa për të kontrolluar gjëndjen e tyre fizike. Këto dy ditë do të shërbejnë për lojtarët që të njihen më shumë me njëri tjetrin, pasi faza e vërtetë do të nisë më 23 korrik kur skuadra do të udhëtojë për në Mavrovë. Ka qënë një kërkesë specifike e trajnerit Shpëtim Duro për tu spostuar në një zonë me klimë më të freskët dhe Mavrova është kosnideruar si vendi ideal për të nisur një dyjavësh intensiv për ekipin. Deri më datë 7 gusht Flamurtari do të qëndrojë pikërisht aty, ku seancat stërvitore do ti alternojë me ndeshje miqësore. Por vlonjatët nuk e mbyllin këtu shtegtimin e tyre për të pregatitur sa më mirë edicionin e ri, pasi nga Mavrova, do të udhëtojë në Greqi ku për dy javë të tjera do të vijojë faza përgatitore. Në një zonë malore, trajneri Duro dhe stafi drejtues kanë vendosur që Flamurtari të ketë në dispozicion të tjera ditë për tu pregatitur teksa janë piketuar edhe disa teste miqësore me skuadrat vendase. Pikërisht kjo ka qënë arsyeja e spostimit në Greqi, pasi kushtet klimaterike por edhe infrastruktura e kompleksit ku do të vendosen kuqezinjtë kanë bindur për të vijuar atje fazën përgatitore, por mbi të gjitha mundësia për tu testuar me skuadra të futbollit helen. Pas datës 25 gusht Flamurtari do të kthehet në shtëpi, ku do të vijojë pregatitjet për fillimin e sezonit.