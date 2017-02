Flamurtari kërkon pikët e mbijtesës, Luftëtari vazhdimësinë

Te Flamurtari humbja ndaj Besëlidhjes dhe problematikat e ditëve të fundit në klubin vlonjat që sollën përjashtimin e mesfushorit Hair Zeqiri, i lënë vendin ndeshjes ndaj Luftëtarit. Këtë të Hënë në orën 17 në Vlorë do të luhet sfida që do të mbyllë javën e 20 të Kategorisë Superiore. Nga njëri krah është Flamurtari i Gentian Mezanit që ka nevojë urgjente për pikë ndërsa në krahun tjetër, Luftëtari i Mladen Milinkovic, ekipi surprizë i këtij sezoni, me bluzinjtë që janë gati për një tjetër ndeshje të madhe pas asaj ndaj Partizanit. Aktualisht Luftëtari edhe pse objektiv kryesor ka mbijetesën, lufton me Tiranën për vendin e 4-t, ndërkohë që Flamurtari kërkon një trepikësh që do ti jepte oksigjen në garën për mbijetesë. Por një problem shumë i madh në këtë sfidë për trajnerin e kuqezinjëve Gentian Mezani janë mungesat. 7 lojtarë të rëndësishëm të formacionit vlonjat nuk do të jenë në dispozicion të Mezanit për sfidën ndaj skuadrës gjirokastrite. Ilir Berisha, Milos Rnic, Arbër Beqaj, Donjet Shkodra dhe Balsa Radovic, janë të dëmtuar, kapiteni Bruno Telushi ka plotësuar numërin e kartonëve të verdhë dhe është i skualifikuar ndërsa, Hair Zeqiri është përjashtuar nga drejtuesit e klubit. Ardit Shehaj ndërkohë dhe Astrit Fazliu kanë dhënë sinjale pozitive gjatë ditëve të fundit dhe rikthimi i këtyre dy lojtarëve nga dëmtimet respektive është lajmi i vetëm i mirë për trajnerin Mezani.

Në fazën e parë Flamurtari fitonte 5-0 ndaj Luftëtarit në Vlorë në atë që përkon edhe me fitoren më të thellë në këtë kampionat, por që nga ajo ndeshje kanë kaluar disa kohë, me vlonjatët që kanë humbur shumë terren dhe gjirokastritët që në krahun tjetër janë konfirmuar si një realitet i bukur në futbollin shqiptar. Luftëtari është gati ta sfidojë Flamurtarin me tre ish futbollistë vlonjatë, talentin e padiskutueshëm Dejvi Bregu që rikthehet nga pezullimi 1-javor, por edhe Orjad Beqirin e Lejdi Licajn, të cilët kërkojnë të hakmerren në një farë mënyre ndaj ish skuadrës së tyre. Milinkovic nuk ka probleme me dëmtimet dhe nuk asnjë lojtar të skualifikuar kështu që Vlorë ,Luftëtari do të zbresë me formacionin më të mirë të mundshëm për të synuar një tjetër rezultat pozitiv pas atij suksesi fantastik me shifrat 2-0 ndaj Partizanit.