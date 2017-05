Flamurtari-Laçi, vulos mbijetesën?!

Fatet e mbijetesës varen nga takimi Flamurtari-Laci. Si rradhë herë në historinë e kampionatit shqiptarë, fundi i garës po shoqërohet me ankth dhe tension nga një numër jo i vogël skuadrash që rrezikojnë rënien nga kategoria. Ditën e shtunë në Vlorë do të luhet një nga takimet më të rëndëishme të javës së 35, Flamurati-Laci nga ku do të përcaktohen dhe fatet e skuadrave që do të qëndrojnë apo jo në superiore. Bilanaci mes skuadrës bregdetare dhe kurbinasve është nga një fitore për sicilin prej tyre dhe një barazim. Momentalisht të dyja ekipet regjistrojnë nga 36 pikë. Alternativat e shpëtimit janë këto. Flamurtari i duhet 1 pikë kundër Lacit dhe tre ndaj Korabit që luhet në javën e fundit. Por, egziston edhe një hipotezë tjetër. Nëse Kurbanasit bëjnë mrekullinë në transfertë kundër vlonjatëve, ata automatikisht mund të konsiderohen jashtë rrezikut të rënies, pasi në ndeshjet direkte kundër Flamurtarit bilanci do të ishte pozotiv. Opsion tjetër është barazim në Vlorë dhe fitore kundër Teutës. Durrsakët do të kenë një duel sa interesant por edhe aq të vështirë përballë Vllaznisë. Shkodranët duan vetëm 1 pikë ndërsa blutë fitoren. Tirana është ekipi që rrezikon më shumë, jo vetëm për shkak të gjëndjes që po kalon, shpëtimi vlen 6 pike, fati i saj varet nga Flamurtari-Laci. Nëse kurbinasit munden në vlorë dhe Teuta nuk fiton me Vllazninë, bardhebluve i duhen 4 pikë në misionin mbijetesë. E përkthyer ndryshe 3 pikë ndaj Luftëtarit dhe barazim në javën e fundit, ose anasjelltas. Kalendari nuk i favorizon 24 herë kampionët dhe me shumë gjasa në xhiron e fundit, në transfertën e Shkodranve, Tirana do të përcaktojë fatin e saj, me shpresën e madhe që të mos ketë një fund tragjik.