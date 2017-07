Flamurtari në Mavrovë për fazën përgatitore

Flamurtari nis zyrtarisht fazën përgatitore për sezonin e ri, me skuadrën që prej kësaj të diele ka udhëtuar drejt Mavrovës në Maqedoni.

Stërvitja 15 ditore në vendin fqinj, e cila do të zgjasë deri më datë 7 Gusht, është parashikuar nga stafi të jetë faza e parë e stërvitjeve. Kjo për faktin se pas rikthimit disa-ditor në Vlorë, ekipi do të vazhdojë përgatitjet edhe në Greqi. Një mënyrë për teknikun Shtëpim Duro që të punojë i qetë dhe në kushte komode me skuadrën, ku do të zhvillohen edhe disa ndeshje testuese për të vlerësuar gjendjen e lojtarëve dhe për implementuar idetë e trajnerit përpara startit të kampionatit.

Ekipi udhëtoi thuajse i plot për fazën përgatitore, me 11 blerjet e reja të Flamurtarit, ku më i fundit ishte mbrojtësi Lejdi Liçaj, që janë në dispozicion të stafit teknik. Në Mavrovë, më 26 Korrik me skuadrën do të bashkohet edhe sulmuesi brazilian, Danilo Alves, ndërsa në ekip pritet edhe sulmuesi 22-vjeçar nga Mali, Aboubakar Toungara.

Me afrimin e këtyre dy futbollistë merkato e kuqezinjve do të cilësohet e mbyllur dhe skuadra do ta shfrytëzojë periudhën prej një muaji e gjysmë nga nisja e edicionit të ri për tu shfaqur menjëherë si pretendente në startin e kampionatit, me vlonjatët që më 9 Shtator luajnë në fushën e Skënderbeut.