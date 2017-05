Flamurtari për fitore mbijetese ndaj Korabit

Tre pikë për të siguruar mbijetesën. Një fitore për të marrë frymë lirisht, pas një tjetër sezoni problematik në Vlorë. Flamurtari luan ndeshjen e fundit të kampionatit në trasfertën me Korabin, duel që do të zhvillohet këtë të shtunë në stadiumin e kryeqytetit, “Selman Stërmasi”. Fitorja është një detyrim për skuadrën e drejtuar nga Shpëtim Duro, për të siguruar matematikisht mbijetesën në elitën e futbollit dhe për të mos e diskutuar qëndrimin mes më të mirëve, në varësi të kombinimeve të rezultateve që do të prodhojë fusha.

Në letër vlonjatët janë favoritë. Prej cilësisë së skuadrës kuqezi që është dukshëm superiore përballë asaj të Korabit, por edhe sepse dibranët e kanë prerë prej kohësh biletën për të luajtur mes inferiorëve dhe nuk kanë stimuj sportivë në këtë fundsezoni. Megjithatë, asgjë nuk është e garantuar. Prej diskutimeve për premio nga rivalët direktë për mbijetesë, fakti që lojtarët e Korabit kërkojnë të tregojnë vlerat në 90 minutat finale e deri te surprizat e herë pas herëshme që dibranët kanë prodhuar në këtë sezon, angazhimi te Flamurtari duhet të jetë maksimal.

Çdo nënvlerësim mund të jetë fatal dhe këtë e kanë provuar me radhë, Kukësi, Tirana, Teuta por edhe vetë vlonjatët, që në fundin e fazës së dytë u mposhtën pikërisht nga Korabi. Ajo ishte një tjetër periudhë dhe një histori e ndryshme. Tashmë të gjithë faktorët favorizojnë kuqezinjtë. Flamurtari duhet të hedhë vetëm hapin e fundit drejt konfirmimit në Kategorinë Superiore.