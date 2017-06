Flamurtari pranë Muhamedin Useinin

Flamurtari nuk ndalet në merkato. Klubi vlonjat është pranë akordit me Muhamedin Useinin, mesfushor që sezonin e kaluar ka luajtur 29 ndeshje me Renovën në kampionatin maqedonas duke shënuar edhe dy gola. 28 vjecari pritet të jetë në Vlorë këtë të enjte për të përkufizuar dhe detajet e fundit dhe firmosur kontratën. Flamurtari prej nga janë larguar një numër i madh futbollistësh ndërkohë është në bisedime edhe me Edon Hasanin i cili mbylli aventurën me Kukësin pak javë para përfundimit të sezonit të kaluar.