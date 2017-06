Floyd Mayweather-Conor McGregor, dueli në 26 Gusht

Tashmë është zyrtare, Floyd Mayweather do të rikthehet në ring në datën 26 Gusht. Kampioni i padiskutueshëm i peshës së mesme do të sfidojë në një duel sektkolar në Las Vegas, njeriun e pathyeshëm të UFC, Conor McGregor. 28-vjeçari irlandez dhe boksieri amerikan kanë arritur marrëveshjen dhe në ëtë mënyrë, 40-vjeçari me ngjyrë do të zhvillojë sfidën e 50 të karrierës së tij të gjatë dhe të suksesshme ku nuk numëron asnjë humbje.

Sipas marrëveshjes, sfida nuk do të luhet për asnjë titull por synimi i organizatorëve është fitimi i të ardhurave nga një duel i tillë pasi në ring do të ngjiten dy nga emrat më të njohur të sfidave të boksit dhe arteve marciale. Përballja do të zhvillohet në datën 26 Gusht në “Mgm Grand Arena” të Las Vegasit, një vend ku Mayëeather ka arritur disa nga fitoret më të rëndësishme të karrierës së tij. Në Las Vegas ai ka mundur disa nga rivalët më të mëdhenj deri në sfidën e fundit kundër Manny Pacquiao ku arriti të triumfonte me pikë duke i dhënë përkohësisht lamtumirën boksit.