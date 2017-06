Fondacioni “Lorik Cana 5”, nga Tirana në të gjitha trojet shqiptare

Vetëm pak javë pas krijimit gjatë muajit Prill 2017, fondacioni “Lorik Cana 5” ka nisur zyrtarisht misionin në mbështetjen e sportit për fëmijët dhe të rinjtë, promovimin e kulturës dhe trashëgimisë kombëtare.

Programi i parë i’u dedikua aktivitetit sportiv për moshat parashkollore nga 3 deri më 7 vjeç, me instalimin e një fushe multi-funksionale në Kopshtin Nr. 64, te ish-fusha e aviacionit në Tiranë. Një projekt që nis në kryeqytetin e shqiptarëve, me synimin për tu përhapur më pas në të gjitha trojet shqiptare në Kosovë dhe Maqedoni.

Lorik Cana

Kisha katër vjet që po mendoja të bëja fondacionin tim për të dhënë vlera që i ndihmojnë njerëzit, që i përfaqësojnë dhe që i lidhin me njëri-tjetrin. Sigursht për të nisur, Tirana është kryeqyteti i të gjithë shqiptarëve. Fondacioni do të shtrihet në të gjitha trojet shqiptare, në Shqipëri, Kosovë dhe shpresojmë në të ardhmen në Maqedoni, për ti mësuar fëmijëve tonë të rriten me vklerat e duhura. Më e rëndësishme se struktura, e cila nuk është e madhe, më i rëndësishëm është çfarë brumi ka brenda, çfarë programi do të ketë për fëmijët.

Përkrah ish-kapitenit kuqezi, që ëhstë themelues dhe president i fondacionit, i pranishëm në inaugurim ishte edhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i cili vlerësoi projektin dhe premtoi mbështetje.

Erion Veliaj

Ndoshta nuki do të vazhdojë të luajë si futbollist profesionist, por do të vazhdojë të kontribuojë. Secili prej nesh e ka një thirrje në jetë dhe thirrja e Lorikut është të vazhdojë të kontribuojë për sportin. Fondacioni Lorik Cana sot po mbjell vetëm filizin e parë të një pune fantastike, që do t’ia shohim hajrin vite më vonë. Ky nuk është një investim vetëm për sport, por për të ndërtuar karakter dhe të ardhmen e Shqipërisë.

Inaugurimi i mini-fushave multifunksionale, që janë produkte të certifikuara nga Bashkimi Euroopian dhe të konceptuara për zhvillimin e fëmijëve parashkollorë, do të vijojë të martën, në Kopshti Nr. 21 në Kombinat.