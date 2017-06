Francë-Angli e Australi-Brazil miqësoret në SuperSport

Katër ditë pas humbjes befasuese me Suedinë në transfretë për eliminatoret e Boterorit “Russi 2018” Franca do të përballet me Anglinë në një sfidë miqësore në stadiumin “Saint Denis” në Paris. “Gjelat” bënë një hap të gabuar ndaj nordikëve, duke komplikuar gjithcka përsa i përket vendin e të parë në Grupin A e tashmë duhet të bëjnë një lloj autokritike në klasiken e futbollin europian nga përfaqëseueses së “Tre Luanëve” ndonëse nuk do të ketë vlerë pikësh.

Një test shumë i rëndësishëm edhe për Anglinë, që mund ta kishte mbyllur cështjen e kualifikimit, nëse do të fitonte me Skocinë në derbin britanik të Grupit F. Si Didier Dechamps ashtu edhe Gareth Southgate pritet të bëjnë disa ndryshime në formacionet respektive, krahasuar për përballjet e fundit, megjithatë në fushë do të zbresin emra më të rëndësishëm. Franca do të ketë në përbërje lojtarë të tillë si Pogba, Griezmann dhe Mbappe, për të mbyllur me një shije pozitive sezonin, por edhe Anglia nuk mbetet pas. Kjo sfidë do të transmetohet në orën 21:00 në kanalin Supersport 2.

Në fakt kjo e martë do të ofrojë emocione të mëdha që në orën 12.05, pasi në fushë do të zbresë Brazili, 5 herë kampion i botës. “Selecao”, pas humbjes minimale me Argjentinën, do të zhvillojë një tjetër takim miqësor në Melbourne, ku këtë radhë përballë Australisë vendase, që kërkon të ruajë pathyeshmërinë prej 8 ndeshjesh radhazi. Skuadra e Tite, edhe pse nuk ka përbërje emra të rëndësishëm si Neymar, mbetet favorite, aq më tepër që vjen pas një humbjeje.