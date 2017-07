Freiburg “heq” Abrashin nga merkato

Freiburg heq përfundimisht hijet e dyshimit për të ardhmen e Amir Abrashit.

Skuadra gjermane që këtë javë do të sfidojë Domzalen në turin e tretë të Europa League, e ka përfshirë në listën e lojtarëve të grumbulluar mesfushorin kuqezi edhe pse zërat e merkatos për të nuk kishin munguar. 27-vjeçari shqiptar do të jetë i gatshëm për duelin e datës 27 Korrik që do të luhet në stadiumin “Schwarzwald” në orën 21:05. Në këtë mënyrë, ekipi gjerman arrin të rezistojë ndaj tundimit për ta shitur mesfushorin që gjatë dy sezoneve të fundit ka rezultuar një element shumë i vlefshëm për skuadrën që rikthehet në kupat europiane.

Në duelin e parë ndaj sllovenëve, Abrashi ka mundësinë të përballet me një tjetër shqiptar edhe pse me më shumë pak mundësi për të luajtur disa minuta. Bëhet fjalë për sulmuesin shkodran, Rubin Hebaj i cili është përfshirë në listën e lojtarëve që do të udhëtojnë drejt Gjermanisë për këtë transfertë. Hebaj u transferua te Donzale gjatë merkatos së verës dhe kërkon ende kohë për t’u ambjentuar në klubin slloven që beson te aftësitë e talentit shqiptar të kombëtares së 21-vjeçarëve.