FSHF hap votim për golin më të bukur

Federata Shqiptare e Futbollit hap një sondazh publik për të votuar golin më të bukur të dy fazave të para të Kategorisë Superiore. Në anketën e institucionit më të lartë të futbollit shqiptar propozohen 10 realizimet më të bukura dhe votimi do të jetë i hapur deri në datën 19 Janar. Mes 10 golave të përzgjedhur FSHF e nis anketën dy golat e Donjet Shkodrës në ndeshjen Flamurtari-Luftëtari për të vazhduar më pas me golin e Marville në barazimin 2-2 mes Tiranës dhe Kukësit.

Më pas lista vijon me Dejvi Bregun që ndëshkoi Tiranën në sfidën e luajtur në Peqin, Pejic në barazimin 1-1 mes Kukësit dhe Korabit, Trashi me realiziin e dytë në sfidën Partizani-Flamurtari. Goli i Donald Rrapos në minutën e 87 mes Luftëtarit dhe Kukësit pasohet nga goli i Idriz Bathës në duelin Flamurtari-Partizani, ndërsa Afrim Taku në ndeshjen Tirana-Luftëtari është mes kandidaturave. Lista e kandidaturave mbyllet me golin e Idriz Bathës në transfertën e Shkodrës. Sipas kominukatës, votimi do të bëhet online në faqen zyrtare të Federatës Shqiptare të Futbollit.