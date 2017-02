FSHF: Ja arbitrat maltezë që do të gjykojnë

Sektori i Gjykimit ne Federatën Shqiptare të Futbollit bën me dije edhe emrat e arbitrave maltezë të cilët do të arbitrojnë këtë fundjavë në ndeshjet e futbollit shqiptar, në një takim të Kategorisë Superiore dhe në një takim të Kategorisë së parë. Me konkretisht:

Datë 25/02 – Kategoria e Parë, ora 14.00 –

FK Apollonia vs FK Lushnja

Arbitër – Sandro Spiteri,

Asistenti i parë – Peter Abela, Asistenti I dytë 2 – Ryan Aquilina, Arbitër i katërt – Glen Tonna Datë 25/02 – SuperLiga – Ora: 17.00, VLLAZNIA vs FK SKENDERBEU

Vezhgues – Alexander Arena Datë 26/02 – SuperLiga – Ora: 1700, Ndeshja Tirana vs Flamurtari

Arbitër – Glen Tonna

Asistenti i parë – Peter Abela, Asistenti i dytë – Ryan Aquilina – Arbitër i katërt 4 – Sandro Spiteri