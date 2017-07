FSHF: Maqedonia bindi UEFA-n për Strumicen

Reagon Federata Shqiptare të Futbollit pas zyrtarizimit nga UEFA të stadiumit të Strumicës për zhvillimit e takimit eliminator të Rusi 2018 Maqedoni – Shqipëri. Insitucioni më i lartë i futbollit shqiptar sqaron opinionin publik se ka ndjekur të gjitha praktikat zyrtare, duke realizuar korrespondencën e duhur dhe të menjëhershme me UEFA-n dhe homologët maqedonas për këtë cështje.

Sipas FSHF-së, UEFA ngriti një grup inspektimi të sajin për të parë edhe stadiumin e Strumicas, një impiant që nuk përputhet aspak për standartet ndërkombëtare të zhvillimit të ndeshjes elemanitore zyrtare. Në konfirmin e tyre të mëvonshëm, si dhe pas inspektimit të grupit të punës, UEFA vendosi që për arsye sigurie ndeshja zyrtare eleminatore e shtatorit MAQEDONI-SHQIPËRI të luhet në stadiumin e Strumicas, dhe jo në Shkup, pasi në argumentin e tyre, ata kishin primare sigurinë për tifozët, gjë për të cilën ishin më shumë të sigurtë në Strumica, se sa në Shkup, në stadiumin “Filipi i 2-të. Dhe për këtë ajo ka marrë garancitë përkatëse nga autoritet maqedonase.

FSHF ndërkaq i është drejtuar vetëm para pak ditësh Sekretarit të Përgjithshëm të UEFA-s e më pas edhe Drejtorisë për Sigurinë e Stadiumeve në UEFA, për t’iu përcjellë shqetësimin në lidhje me këtë vendim, pra për zhvillimin e ndeshjes, në një impiant ku nuk i plotëson standartet ndërkombëtare, por që sipas korrespondencës, dhe pas inspektimit u vendos që për arsye sigurie të luhet atje.

Duket qartë se Federata Maqedonase e Futbollit, me argumentin se në Stumicë siguria do të jetë e garantuar, i ka bindur të dërguarit e UEFA-s që ndeshja të mos zhvillohet në Shkup, ku prania e tifozëve kuqezi do të ishte shumë më e ndjeshme.