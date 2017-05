FSHF ndryshon oraret e javës së 33-të

Federata Shqiptare e Futbollit afron me 30 minuta oraret e ndeshjeve të darkës për javën e 33 të Kategorisë Superiore. Për të evituar përplasjet me sfidat e mëdha europiane të Europa dhe Champions League, institucioni më i lartë i futbollit shqiptar ka modifikuar oraret e tre sfidave që do të luhen të Mërkurën dhe të Enjten. Kështu, duelet mes Partizanit e Laçit si dhe Teutës e Skënderbeut të planifikuara fillimisht për në orën 19:00 do të startojnë në 18:30. 24 orë më pas është radha e Tiranës për të zbritur në fushën e lojës. Bardheblutë sfidojnë Korabin në “Selman Stermasi” në një duel shumë të rëndësishëm ku skuadra e Josës kërkon fitoren e parë në kampionat për vitin 2017. Edhe kjo përballje do të luhet në orën 18:30 për të evituar përplasjen në orar me dy duelet e Europa League. Dy përballjet e tjera të kësaj jave, Vllaznia-Luftëtari dhe Kukësi-Flamurtari që do të luhen të Mërkurën, nuk preken nga ndryshimi i orarit pasi do të zhvillohen në orën 16:00. Për këtë vendim janë informuar edhe klubet edhe pse një ndryshim i tillë është gati gati i papërfillshëm.