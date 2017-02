FSHF nis programin “Goalkeeper UEFA A”

Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me UEFA-n startojnë programin “Goalkeeper UEFA A” që synon rritjen e cilësisë së trajnerëve të portierëve në vendin tonë. Të martën në Qendrën stërvitore të Ekipeve Kombëtare në Kamëz, një numër i madh trajnerësh nisën kursin 2 ditor në prannë e një stafi të posaçëm të UEFA-s dhe lektorit Mario Capece, i cili nisi seancën me leksionet teorike duke sqaruar disa nga detyrat por teorike. Shefi i Sektorit të Edukimit pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, Astrit Maçi jep disa detaje të këtij projekti, duke nënvizuar se Shqipëria është një nga të parat vende që e aplikon. Performanca e portierit, kuptimi i rolit dhe i detyrave të një trajneri portierësh, konfrontimi i ideve mbi tendencat e reja të rolit të trajnerit të portierëve, psikologjia e portierit dhe shumë pika të tjera u zbërthyen në detaje nga lektori Mario Capece.

“Ky është një rast shumë i mirë për Fedeatën Shqiptare sepse ky kurs është ende në hapat e parë dhe aktualisht ka nisur të aplikohet në vende të mëdha si Anglia, Spanja, Danimarka, Franca dhe pas disa kohësh dhe Italia. Delegatët e UEFA-s e pranuan propozimin e federatës për ta zhviluar këtu kjo edhe falë punës së bërë nga FSHF dhe ecuria e Kombëtares që u kualifikua në Europian sepse ky detaj e ka fuqizuar edhe më shumë federatën në arenën ndërkombëtare”.



Mes të pranishmëve në këtë program ishte edhe ish portieri i Kombëtares Shqiptare, Arjan Beqaj. 41-vjeçari që numëron 45 ndeshje me fanellën e Kombëtares thekson se cilësia e portierëve në vendin tonë është rritur. Strakosha dhe Berisha po shkëlqejnë në Serie A por në transfertën e Palermos kundër Italisë, balotazhi do të jetë mes Strakoshës dhe Hoxhës. Beqaj thekson se vendimin do ta marrë trajneri edhe pse në këtë rast do ta ketë shumë të vështirë.