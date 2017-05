FSHF, promovon masivizimin e futbollit nëpër shkolla

Federata Shqiptare e Futbollit, në kuadër të nismës për masivizimin e futbollit dhe përfshirjen e këtij sporti në programet mësimore organizoi një aktivitet promocioni me fëmijët e Shkollës 9-vjecare “Emin Duraku”. Në këtë aktivitet ku ishin të pranishëm zyrtarë të lartë të institucionit të futbollit por edhe zëvendësmistria e Arsimit dhe Sportit, Nora Malaj, u theksua rëndësia që ka për brezat e rinj edukimi fizik dhe marrja me sport, kyesisht me futboll.

FSHF do të vijojë të mbështesë aktivitete të tilla deri në përfundim të procesit mësimor, ndërsa për vitin e ri akademik do të jetë e pranishme me projekte të reja që kanë synim afrimin e fëmijëve me futbollin.