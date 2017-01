FSHF, sekretari Shulku takim me përfaqësuesin e klubeve, Gjini

Këtë të Mërkurë në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit u organizua një takim i rëndësishëm me përfaqësuesit më të lartë të klubeve të Kategorisë Superiore, me prezencën e Sekretarit të përgjithshëm, Ilir Shulku dhe Eduart Gjinit, i cili është personi përgjegjës, që realizon kontaktet mes klubeve dhe federatës për të dhënë asistencën e duhur për licensimin e tyre. Në këtë mbledhje u fol për kushtet që duhet të plotësojnë skuadrat shqiptare që do të marrin pjesë në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm, për kritet që ka vendosur UEFA dhe që duhen plotësuar normalisht nga ato klube që besojnë se mund të jenë e pjesë e kompeticioneve europiane.

Data 28 Shkurt do të jetë afati i fundit që klubet shqiptare të kenë plotësuar një sërë kriteresh. Kështu ekipet që do të marrin pjesë në Kupat e Europës deri në këtë datë duhet të përmbushin kriterin e infrakstrukturës, për të vazhduar kriterin ligjor dhe atë administrativ. Ndërsa brenda datës 31 Mars skuadrat e Superiores duhet të kenë plotësuar edhe kriterin financiar. Të gjitha këto kushte federata shqiptare e futbollit ua përcolli drejtuesve të klubeve. Te kriteri financiar, klubet duhet të paraqesin bilancin e vitit 2016-të, nuk duhen të kenë debite ndaj klubeve të tjera shqiptare dhe të huaja dhe as ndaj autoriteteve sociale.