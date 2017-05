FSHF, Vendimet e Komisionit te Disiplines

1.KF “Luftëtari” për sjellje të gabuar të spektatorëve, në bazë të nenit 66/1 të KDS, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqindmjë) Lekë.

2.Lojtari i KF “Luftëtari” Erik Lamçja, për sulm ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1/e) të KDS, dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti dhe në bazë të nenit 20 të KDS i ndalohet qendrimi në stolin e rezervave, dhomat e zhveshjes dhe territorin përreth fushës së lojës.

3.Zyrtari i KF “Teuta” Klodian Dervishi, për sjellje jo sportive ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/2/a) të KDS, dënohet me 3 (tre) ndeshje pezullim nga aktiviteti dhe në bazë të nenit 20 të KDS i ndalohet qendrimi në stolin e rezervave, dhomat e zhveshjes dhe territorin përreth fushës së lojës.

4.“Flamurtari” F.C, për sjellje të gabuar të spektatorëve duke përdorur fjalë fyese, në bazë të nenit 66/1 të KDS, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqindmijë) Lekë

5.FK “Partizani, për sjellje të gabuar të spektatorëve, në bazë të nenit 66/2 të KDS, detyrohet të dëmshpërblejë dëmin e shkaktuar në stadiumin“Flamurtari”në masën 277.200 (dyqindeshtatëdhjetëeshtatëmijë e dyqind) Lekë.

6.KF “Kukesi B” për mos paraqitje në ndeshjen kundër “Gramshi”, në bazë të nenit 55/1 të KDS, humbet ndeshjen në tavolinë me rezulatin 3-0 si dhe i zbriten tre pikë nga klasifikimi.

7.Lojtari i KF “Përmeti” Edison Kristo, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit të ndeshjes, në bazë të nenit 56/1/a) të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

8.KF “Këlcyra”, për sjellje të gabuar të spektatorëve, në bazë të Nenit 66 të KDS,dënohet me gjobë në masën 100.000 (njeqindmije) leke. Ne zbatim të nenit 136/1/b) të KDS, gjoba të reduktohet në masën 20%.

9.KF “Besa” U-17, për mos paraqitje në ndeshjen kundër KF “Skenderbeu” U-17, në bazë të nenit 55/1 të KDS, dënohet me humbjen e ndeshjes në tavolinë me rezulatin 3-0 si dhe zbritjen e 3 (tre) pikëve nga klasifikimi.

10.KF “Dinamo” U-17, për mos paraqitje në ndeshjen kundër KF “Pogradeci” U-17, në bazë të nenit 55/1 të KDS, dënohet me humbjen e ndeshjes në tavolinë me rezulatin 3-0 si dhe zbtitjen e 3 (tre) pikëve nga klasifikimi.

11.KF “Korabi” U-17, për mos paraqitje në ndeshjen kundër KF “Brians” U-17, në bazë të nenit 55/1 të KDS, dënohet me humbjen e ndeshjes në tavolinë me rezulatin 3-0 si dhe zbritjen e 3 (tre) pikëve nga klasifikimi.

13.KF “Vlora” U-19, për mos paraqitje në ndeshjen kundër KF “Luftëtari” U-19, në bazë të nenit 55/1 të KDS, dënohet me humbjen e ndeshjes në tavolinë me rezulatin 3-0 si dhe zbritjen e 3 (tre) pikëve nga klasifikimi.