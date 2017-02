Futbolli kosovar nis me shume lendime

Fillimi i edicionit pranveror ne futbollin kosovar me fazën e 1/8ave në Digitalb Kupë, ka sjellë duele interesante me favoritët që kryesisht kanë arritur të kualifikohen tutje. Megjithatë, në ndeshjet e para pas pushimit të gjatë janë vërejtur edhe lëndime të shpeshta, madje te lojtarë të rëndësishëm.

Skuadra që pësoj më tepër në ndeshjen e parë ishte Drita, e cila jo vetëm që humbi ndeshjen me Besën, por humbi edhe dy lojtarë. Në përfundim të 90 minutave u lëndua mbrojtësi Taulant Haliti, i cili ka lënduar ligamentin kryqëzor, si dhe probleme me kapakun e gjurit, që njihe ndryshe si patella. Ai pritet të jetë jashtë për një kohë të gjatë.. Humbja e një mbrojtësi është një lajm shumën i keq për trajnerin Ismet Munishi, pasi është i lënduar edhe Erdin Hashani, i cili sipas të gjitha gjasave nuk do të jetë i gatshëm për derbin ndaj Gjilanit. Ndërkohë, mesfushori Nderim Nexhipi në ndeshjen e tij të parë në futbollin e Kosovës ka pasur një tërheqje muskulore në kofshë. Ai po bënë përpjekje maksimale që të riaftësohet për ndeshjen e së dielës, por gjasat nuk janë edhe aq të mira.

Lëndim ka pësuar edhe mesfushori i Feronikelit Mentor Zhdrella, i cili u detyrua të largohet. Nuk dihet ende se sa do të jetë jashtë një nga lojtarët më të mirë në Kosovë, mirëpo pritet të mungoj të paktën 2 javë. Duhet theksuar se infermieria e Feronikelit për momentin është plotë, pasi mungojnë edhe Behar Maliqi, Blerand Kurtishaj e Mevlan Zeka. Pa probleme me lëndime nuk ka kaluar as Prishtina. Në fitoren ndaj Vëllaznimit 0:1, mesfushori Debatik Curri u detyra të largohet që në pjesën e parë për probleme muskulore. Me aq sa njofton ueb faqja zyrtare e FC Prishtinës, pas kontrolleve që ka bërë është konstatuar se lëndimi i Currit nuk është serioz dhe lojtari do të mund të jetë i gatshëm që në ndeshjen e xhiros se 18 ndaj Ferizajt.

Katër futbollist të lënduar që në ndeshjet e para të sezonit të ri, është diçka e pazakontë në futbollin kosovar, dhe kjo mund të jetë si pasojë e pushimit të gjatë dimëror.