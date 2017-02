Gabigol shijon golin e parë, nderon Interin

Ndaj Bolognës debutoi me fanellën e Interit në Serinë A, ndaj Bolognës në Kupën e Italisë luajti sfidën e tij të parë si titullar dhe sërish ndaj Bolognës në Dall Ara, ashtu si fenomeni Ronaldo në 1997-tën, Gabriel Barbosa i njohur nga të gjithë si Gabigol realizoi golin e tij të parë me Interin. Falë brazilianit zikaltërit mposhtën 1-0 skuadrën e Roberto Donadonit në transfertë duke vijuar ecurinë pozitive në kampionat. Në Dall Ara, Interi i Piolit regjistroi fitoren e 9-t në 10 ndeshjet e fundit të kampionatit duke u ngjitur në kuotën e 48 pikëve, për të shpresuar deri në fund te kualifikimi në Champions League për sezonin tjetër. Në Dall Ara, Interi nuk luajti mirë por u tregua një skuadër racionale duke koleksionuar 3-pikëshin e rradhës. Pa kapitenin Icardi të skualifikuar, peshën e sulmit duhet të mbante Palacio i mbështetur nga Perisic dhe Eder. Vitet e shumta mbi supe kanë filluar të rëndojnë te argjentinasi i cili nuk është më aq efikas përpara portës. Në të 12-tën Palacio me portën e boshatisur humbi një gol të sigurtë. Ky ishte rasti më i mirë i Interit në pjesën e parë, ndërkohë Bologna provoi të vendoste në vështirësi Handanovic-in me disa goditje nga distanca. Në të 58-tën ishte Eder që goditi dobët duke humbur një rast ideal ndërsa tentativa e Perisic pak minuta më vonë përfundoi për fare pak jashtë kuadratit. Interi gjithsesi arriti të gjente golin e avantazhit në minutën e 81-të, me Gabriel Barbosën që i ardhur në fushë nga stoli e pati të thjeshtë të devijonte në rrjetë një top perfekt të marrë nga D’Ambrosio. Në fund duhej dhe një ndërhyrje shpëtimtare e Handovic ndaj Torosidos për të ruajtur avantazhin.