Garë e çmendur në Baku, triumfon Ricciardo

Garë emocionuese dhe me surpriza të shumta në Baku. Daniel Ricciardo përfitoi nga gabimet e rivalëve duke triumfuar në fund të një garë vërtet të cmendur që kishte gjithcka brenda. Fitorja e parë në këtë sezon të Formula 1 për Red Bullin dhe për pilotin australian, erdhi në në Cmimin e Madh të Europës që u zhvillua në kryeqytetin e Azerbajxhanit. Gara në Baku ishte një spektakël më vete sepse prodhoi pothuajse cdo gjë që mund të ketë një garë e Formula 1. 3 herë hyri makina e sigurisë në pistë ndërkohë që flamuri i kuq u bë pjesë e Cmimit të Madh të Europës duke ndërprerë garën për disa minuta. Podiumi ishte i gjithi surprizë në Azerbajxhan sepse, në vendin e dytë u rendit Valteri Bottas me Mercedes me finlandezin që falë një sprinti fantastik në finish i mori pozicionin talentit të Ëilliams-it, Lance Stroll i cili e mbylli garën në shkallën më të ulët të podit. Vetëm vendi i 4-t për Sebastian Vettel i cili u penalizua me një penallti, por gjithsesi gjermani i Ferrarit la pas rivalin e tij të madh në garën për titull, Leëis Hamilton i cili kreu një pit stop më shumë dhe në fund u kënaq me vendin e 5-të. Nuk arriti ta përfundonte garën, Ferrari tjetër me Kimi Raikkonen që u tërhoq. Ajo në Baku ishte e Diela më e cmendur e ketëre viteve të fundit në Formula 1. Dueli mes Hamilton dhe Vettel ishte shumë i bukur për tu parë, por gara ishte nisi me emocione të mëdha që në fillim. Një kontakt mes Bottas e Raikkonen coi Vettel direkt në vendin e dytë me gjermanin që me gazin në maksimum filloi të vinte në vështirësi Hamilton që kryesonte në ato momente. Pas 20 xhirove gjithcka u bë më e nxehtë, pasi në momentin që makina e sigurisë u largua për herë të dytë nga pista, Vettel i surprizuar nga ulja e shpejtësisë që i bëri makinës së tij në kthesë Hamilton e preku anglezin. Nga ky episod u prish gara e gjermanit sepse në momentin që gara rifilloi pas ndërprerjes për shkak të flamurit të kuq, Vettel u penalizua nga komisarët e garës dhe deri në fund nuk shkoi më shumë se vendi i 4-t. Nga e gjithë ajo që ndodhi përfitoi Ricciardo, por edhe Bottas e riu Lance Stroll që u ngjit për herë të parë në karrierë në podium. Në klasifikimin e përgjithshëm vazhdon të kryesojë 4-herë kampioni i Botës me Vettel që e thelloi me 2 pikë të tjera avantazhin ndaj Hamilton.