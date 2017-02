Gati dueli i Shekullit, McGregor vs Mayweather?!

Lajme të mëdha nga The Sun. Tabolidi britanik bën të ditur se Conor McGregor, dhe Floyd Mayweather kanë arritur akordin për një duel sensacional boksi mes tyre. Pas muaj të tërë negociatash intensive, përfaqësues të yllit më të famshëm të UFC, Ultimate Fighyt Championship, ekskluzivitetit më të fundit të supersport, kanë arritur të përkufizojnë termat e kontratës me boksierin më të suksesëshëm të dekadës së fundit, i njohur edhe me nofkën Moneymacker për shkak të fitimeve të jashtëzakonshme që ka gjeneruar. Edhe pse kontrata ende nuk është firmosur, tashmë akordi është arritur dhe Luftëtari 28 vjecar do të ndeshet ballë për ballë me boksierin 39 vjecar që nuk njeh asnjë humbje. Për këtë arsye McGregor ka lënë Dublinin për shkuar në SHBA ku do të xhirojë një spot kundër bullizmit për fëmijet , cka është pjesë e një akordi me Komisionin e Sportit në Nevada pasi u akuzuar se kishte goditur me një shishe uji Nate Dioaz. Udhëtimi në Las Vegas bëhet pikërisht për shtruar rrugën drejt duelit të madh me McGregor që do të ketë shansin për tu takuar nga afër me Mayweather. Lajmi për duelin e madh që pritert me ankth nga të apasionuarit e sporteve luftarake sipas The Sun do të zyrtarizohet brenda dy javëve të ardhshme.