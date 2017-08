Gega: Në Londër synoj kualifikimin në finale

Kampionati Botëror i Atketikës, që do të zhvillohet nga data 4 deri më 13 gusht në Londër mbetet eventi kryesor i vitit për atleten shqiptare të distancave të mesme dhe të gjata Luiza Gega. Rekordmenia shqiptare po vijon me intensitet stërvitjen në Korcë, duke alternnuar ushtrimet nga Dardha në pistën e stadiumit Skënderbeu.

28-vjecarja, e cila vazhdon të ketë vuajë nga një dëmtim në kavilje,thekson se për arsye financiare nuk mund të stërvitet gjithmonë jashtë Shqipërisë.

Gara e preferuar e Gegës mbetet 3000 metra me pengesa. Atletja durrsake do të zbresë në pistë me 9 gusht me synimin për t’u kualifikuar në finale.