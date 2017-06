Gjermania e Kili kalojnë në gjysmëfinale

Gjermania dhe Kili janë dy gjysmëfinalistet e dyta të Kupës së Konfederatave, me skuadrën e Joakim Lëv që evitoi një përplasje me Portugalinë dhe në gjysmëfinale do të përballet me Meksikën pasi mundi 3-1 Kamerunin duke zënë vendin e parë në grupin e saj. Pas një pjese të parë pa gola, Gjermania dominoi në të dytën me ëerner që ishte protagonist me dy gola, duke shënuar respektivisht të dytin dhe të tretin. Ndërkohë që epërsinë provizore, pancerat e morën falë Demirbay. Golin e vetëm për Kamerunin e shënoi ndërkohë Aboubakar. Kili u ndal në një barazim 1-1 me Australinë dhe pse do t’i kishte mjaftuar të bënte rezultat të njëjtë me Gjermaninë për të qenë në vendin e parë, për shkak të golavarazhit, por Kampionët e Amerikës së Jugut nuk arritën dot të mposhtin Australinë, që mori epërsinë që në pjesën e parë falë Troisit. Gjithsesi kilianët mundën të barazojnë në pjesën e dytë me Rodriguezin. Një pikë që i siguroi vendin e dytë në grup, amerikano-jugorëve që në gjysmëfinale do të gjejnë përballë kampionët e Europës së Portugalisë.