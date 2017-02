Gjoka: Barazim qe vlen. Sinella: Humbem 2 pike

Trajneri i Kukësit Ernest Gjoka në mikrofonin e Supersport u shfaq i kënaqur për barazimin që mori skuadra e tij në Lac.

“Këto lloj ndeshjesh duhet ti kalosh patjetër me sukses. Duhet të fitonim për të ruajtur avantazhin që kishim ndaj skuadrave ndjekëse në klasfikim. Megjithatë e dinim që luanim në një fushë të vështirë, ashtu si ne edhe kundërshtari dëshironte ta fitonte sfidën pasi kishte objektivat e tij. Ky është futbolli duhet ta pranojmë dhe këtë rezultat. Kjo është një garë dhe fakti që nuk po humbasim asnjë ndeshje na motivon për të bërë mirë dhe për të luajtur ndeshjet e ardhshme me më shumë besim për faktin se kemi objektiv kryesor titullin kampion. Në përgjithësi mua po më shijon shumë ky sezon sepse jemi duke bërë maksimumin e mundshëm. Në këto lloj ndeshjes është shumë e rëndësishme të mos thyhesh. Kjo më kënaq dhe shpresojmë të vazhdojmë me këtë ritëm”.

I pakënaqur trajneri i Lacit, Bledar Sinella i cili theksoi se skuadra e tij humbi 2 pikë në këtë ndeshje.

” Të them të drejtën kemi humbur 2 pikë sot, mënyra sesi u zhvillua loja, rastet e humbura, presioni që i kemi bërë kundërshtarit. E kishim përgatitur shumë mirë ndeshjen e kemi vendos në vështirësi Kukësin. Më kënaq loja dhe paraqitja e skuadrës por nuk mund të humbasim aq shumë raste, dhe e them me plot gojën që sot kemi humbur 2 pikë. Me lojrat e zhvilluara dhe me rezultatet e marra jam i kënaqur. Të luash kështu besoj se të jep shpresë për një vazhdimësi më të mirë”.