Gjoka, basti i fituar i një trajneri kampion!

“President jam Ernest Gjoka, dua ta nxjerr Kukësin kampion”. Thonë që kështu është vetëkandiduar korrikun e kaluar për të marrë drejtimin e skuadrës. Shumëkush ka menduar, cfarë risku ka marë me një President si Gjici, s’e ka të gjatë. Sot Ernest Gjoka është kampion i Shqipërisë, ka bërë vërtet historinë. Padyshim që për të nuk ka qenë e lehtë, ka qenë një vit plot presion, gjithmonë ndoshta me rrezikun e një shkarkimi që i ka qëndruar mbi kokë pas cdo jave si shpata e Demokleut. Ndër trajnerët që luftuan për titullin ka qenë padyshim ai me më pak protagonizëm mediatik, shumë më pak polemizues se Starova, nuk ka patur vëmendjen e Agostinellit apo Sormanit, e as kurikulumin e Ilir Dajës, i eklipsuar me siguri nga hija e një Presidenti të fortë e të plotfuqishëm si Gjici, marrëdhënia mes tyre duhet të ketë qenë më e vështirë se një kolaicion politik, thonë se shfryret e Presidentit në analizat e mbledhjeve në drejtim të stafit dhe lojtarëve janë epike, pavarësisht se askush nuk mund ta pranojë publikisht, thonë e cfarë nuk thonë, por fjalët i merr era, veprat mbeten dhe Ernest Gjoka është trajneri kampion.

Kokëulur, qytetar dhe model në marrëdhëniet dhe me median. Është adhurues i metodikës dhe i etur për të mësuar gjithcka të re në lidhje me trajnimin apo taktikën, në rrjetet sociale poston skema e metodika nga më të ndryshmet, por skemën e tij se ka ndërruar pothuajse kurrë, një 4-4-2 i pastër dhe ndoshta i vetmi trajner që para cdo ndeshje se ka pasur problem ta bëjë publik që para dy ditësh formacionin. Në fushë nuk ka kaluar kurrë në aventurë, por meriton një bravo edhe për guximin për të marrë drejtimin e Kukësit, bastin e tij të madh e ka fituar, dhe cfarë basti madje, një titull kampion pa njohur humbje. Një cun Tirone që coi titullin në Kukës, padyshim, duartroktitje për Nest Gjokën!