Gjoka dhe Statova pajtohen me barazimin

Pas supesfidës në “Zeqir Ymeri”, protagonistet dhe trajnerët e të dyja skuadrave folën në mikrofonin e SuperSport për të dhënë opinionet për ndeshjen. Nuk mungojnë edhe deklaratat e zyrtarëve për incidentin e ndodhur me tifozët e Partizanit.

Ernest Gjoka:: Nivel i mirë, sot ndeshje shumë e luftuar dhe i kishte të gjithë komponentët. Ndoshta mund të kishim shfrytëzuar më mirë rastet sidomos nga minutat e fundit. Duhet të ishim më të qetë. Presioni para portës ishte shumë i madh, dhe nganjëherë ndikon negativisht. Nuk mund të rregullojmë asgjë është thejsht punë qetësie para zonës. Është edhe cështje fati.

Duhet të jemi më të qetë nuk e shoh problem kur gabojmë ndonjëherë në nisjen e aksionit. Janë detyrat që zbatojnë futollistët.

Sakrifikuam gjatë gjithë kohës për të qenë më të rrezikshëm në fazën sulmuese. Kemi qenë gati 8 pikë larg Skënderbeut në fazën e parë besoj se do ta ndajmë këtë vend për pak kohë pas të shohim cfarë do të ndodhë.

Jonuz Hallaçi: Masat organizative kanë qenë perfekte, nuk mund t’u themi tifozëve të Partizanit sesi mund të rrinë. Na kanë ndodhur shpesh që na kanë thyer stolat, sot u thyen të gjitha. Tifozët tanë janë shumë më të qetë, edhe herën tjetër kanë tentuart ta prishin ndeshjen. Do të shohim se cfarë dëmesh kanë bërë. U ofruam miqësi pa bileta në fund shikojeni cfarë ndodhi.

Nuk ekzistojmë mundësitë që tifozët e Partizanit të jenë qëlluar me gurë. Të kuqtë kanë ardhur më shumë se c’është kapaciteti.

Sulejman Starova: Ndeshje e bukur edhe pse kishte tension, që lidhej me klasifikimin. “Zeqir Ymeri” është një fushë që ka ndryshim me fushat e tjera, ne i kishim rastet tona edhe Kukësi i kishte ndaj barazimi besoj se është ok.

Nga tensioni vijnë edhe gabimet në mbrojtje. Ishte 4-1-3-2, Torassa gjithkonë krah Ekubait. Skëmat janë afër njëra tjetrat.

Fili? Kjo është një situatë e vecantë nuk është kollaj të futesh nga stoli dhe të përshtatesh menjëherë sepse ishe ambient i elektrizuar. Fili ka gjendje të mirë fizike por është nuk u përshtat me lojën. Skuadra ka konkurrencë dhe secili mundohet të japë maksimumin.

Hallaci: Keqardhje ndjen se bëmë volum të madh lojë sepse e mbajtëm në pjesën e dytë në portë Partizanin. E kishim thënë edhe më parë se kampionati nuk mbaron këtu dhe do të vazhdojmë të tregojmë forcën tonë deri në fund.

Jemi me pikë të barabarta me Skënderbeun. Kjo nuk na frikëson aspak kjo që treguam sot është gjendja reale i kemi të gjitha mundësitë për ta fituar titullin.

Skëndërbeu dhe Partizani janë të forta, nuk mund bëj dallime janë shumë pranë për titullin.

Vila: Duk e ditur që në fushë jap maksimumin dhe zbatoj detyrat e trajnetit smund të dal nga detyrat pavarësisht dëshirës për të shënuar. Barazimi mendoj se ishte rezultat i drejtë. Ne vazhdojmë punën tonë.