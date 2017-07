Gjoka: Kemi shanset tona në ndeshjen e kthimit

Edhe pse Sheriff Tiraspoli cilësohej si favorit absolut në duelin e parë me Kukësin, skuadra e Ernest Gjokës, por mbi të gjitha paraqitja e shkëlqyer e portierit Koliçi bën që kampionët e Shqipërisë të luanin si të barabartë në Moldavi. Një paraqitje e cila i jep shpresë veri-lindorëve për ndeshjen e kthimit më 19 Korrik në “Elbasan Arena”, me trajnerin Ernest Gjoka që i lëshon sfidën Sheriffit.

“Ishte një ndeshje pozitive për ne, pavarësisht se përpara kishim një kundërshtar si Sherifi. Ndeshja u nda nga një detaj i vogël dhe besoj se kemi mundësitë tona në ndeshjen e kthimit. Sipas mendimit tim, rezultati është i pranueshëm. Portieri ishte super, bëri punën e tij dhe ia dimë vlerat. Patëm rastet tona për shënim në pjesën e parë. Bëmë një gabim tek penalltia dhe mendoj se kjo ishte ajo që na penalizoi.”

Rastet e shpërdoruara nga Pero Pejiç, shtylla e izraelitit Nasar apo pakujdesia e Serran te 11 metërshi i shkaktuar janë pengjet e Kukësit, që ndoshta mund të kthehej në shtëpi me një rezultat pozitiv.

“Bëmë një lojë të mirë, por në futboll duhet dhe që të shënosh që ta rrisësh akoma dhe më shumë nivelin e lojës. Sot kemi bërë një lojë të mirë dhe nëse nuk do të ishte bërë ai gabim do e kishim merituar barazimin. Nëse do të kishim shfrytëzuar rastet tona ndoshta do të kishim dalë diçka më mirë.”