Gjoka: Kundër Luftëtarit, një sfidë e vështirë

Gjoka pas barazimit me Luftetarin deklaroi se:

“Ishte nje ndeshje e veshtire me nje skuader shume simpatike si Luftetari, e kishim ne avantazhin tone por ne momentin e fundit per mungese vemendje u penalizuam dhe mendoj se kemi bere gjysmen e rruges mire por kemi bere vetem gjysmen dhe do te behemi gati per gjysmen tjeter qe eshte dhe me i veshtire. Nuk jam i kenaqur jam i pakeanqur sepse kisha mundesi te merrja tre pike ne nje fushe ndersa dominimi ne fushe eshte kendveshtrimi i çdo njeriu dhe kur deri ne momentin e fundit je ne avantazh cdo skuader ne bote do te menaxjhoje dhe i jep kundershtarit pak fushe.

Milinkovic i kënaqur me barazimin ndaj Kukësit

“Nuk ka asgje speciale mendoj se ata djem ne cdo ndeshje kane treguar se kane deshire te luajen sot kishin mbeshtetje te madhe nga fanasat dhe deshen te ishin skuadra e pare qe i rrembenin 3 pike Kukesit, me vjen shume keq pasi e meritonim ti mernim tre pike. Nuk kam komente per arbitrat dhe nuk do ta bej dhe sot por jam shume i kenaqur qe ndeshjet transmetohen live dhe njerezit e shikojne vete.”