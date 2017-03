Gjoka: Në Vlorë sfidë e vështirë, të tregojmë personalitet

Ernest Gjoka dhe Kukësi sfidojnë Flamurtarin në një ndeshje që mund të flasë shumë për sezonin e skuadrës verilindore që kërkon të ruajë e vetme kryesimin e kampionatit. Përballë kuqezinjve në emergjencë pikësh dhe në garë për mbijetesën, Kukësi mund të hasë vështirësi të mëdha për të dalë me 3 pikë nga kjo transfertë. Gjithsesi, trajneri kryeqytetas edhe pse e vlerëson ekipin kundërshtar, shpeh besim se skuadra e tij është e gatshme për të përballuar me sukses Flamurtarin që përveç traditës ka edhe një gru shumë cilësor.

“Padiskutim është ndeshje shumë e vështirë për situatën e të dyja skuadrave. Ne po përgatitemi për të dhënë maksimumin tonë dhe e dimë shumë mirë se sa e vështirë do të jetë kjo sfidë. Flamurtari ka traditë në futboll dhe ka një skuadër me shumë cilësi dhe kjo është ajo që ne i druhemi. I kemi studiuar me shumë kujdes”.

Përballë njëra-tjetrës nuk do të jenë vetëm dy skuadra por edhe dy trajnerë, Duro në njëri krah që kërkon fitoren e parë në stolin e Flamurtarit dhe Gjoka që këtë sezon ka objektiv titullin.

“Gjithmonë dora e trajnerëve duket në ndeshje të veçanta dhe kështu do të ndodhë edhe këtë hetrë në një ndeshje të tillë”.

Gjoka shton se Kukësi duhet të tregojë personalitet në fushë sepse vetëm në këtë mënyrë mund të dalë me 3 pikë nga stadiumi “Flamurtari”, ndërsa e pranon që titulli për Kukësin në 87 vjetorin e themelimit të klubit do të ishte një dhuratë e merituar për qytetin verilindor.

“Është një moment historik sepse Kukësi është një qytet që e dashuron dhe e ndjen futbollin. Duhet t’i japim krenari dhe besim ketij qyteti dhe uroj të arrijmë objektivat që i kemi vënë vetes”.