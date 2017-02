Gjoka: Sfidat në Kupë, të vështira. Josa: S’duhet të pësonim

Trajneri i Kukësit, Ernest Gjoka foli për mikrofonin e Supersport, pas ndeshjes së humbur ndaj Tiranës, në çerekfinalen e Kupës së Shqipërisë.

“Ka ndeshje të vështira, ndeshjet e Kupës janë të vështira pasi kërkojnë përqëndrim. Ne e pësuam në pjesën e parë, pësuam dy gola, goli i dytë mund të ishte evituar. Në pjesën e dytë ndryshuam lojën dhe 1 gol me sistemin e Kupës është i vlefshëm. Ndeshja e kthimit është në fushën tonë kështu që do të kërkojmë ta ndryshojmë këtë rezultat. ”

Nga ana tjetër, ndryshe është atmosfera në kampin bardheblu, me trajnerin Mirel Josa që deklaron.

“Nuk mund të them që Tirana ndjen presionin e tifozëve, Tirana i do tifozët pranë. Faktikisht ishte ndeshje Kupe ne nuk duhet të pësonim gol. Kukësi ka ekip me vlerë që dinë të luajnë të gjithë futboll. Zhvilluam një pjesë të parë më kërkuese, pjesën e dytë u stepëm disi dhe goli na vendosi në vështirësi.”