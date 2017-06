Gjoka: Sherifi e keqja më e vogël

Kukësi i sezonit të ri po nis të marrë formë. Pas disa ditësh stërvitje në kompleksin Internacional në Pezë Helmës, kampionët e Shqipërisë do ti vazhdojnë përgatitjet në Austri, për tu përgatitur në mënyrën më të mirë për pjesëmarrjen historike në turin e dytë kualifikues, të Uefa Champions League. Edhe pse nga skuadra janë larguar disa lojtarë të rëndësishëm trajneri Ernest Gjoka është i kënaqur me prurjet e reja dhe me grupin e futbollistëve që ka aktualisht në dispozicion.

Në tokën austriake Kukësi do të zhvillojë disa miqësore luksi që do ta ndihmojnë skuadrën për të qenë gati për përballjen e dyfishtë ndaj moldavëve të Sherifit të Tiraspolit në Champions.

Kukësi përballë se keqes më të vogël, kështu e konsideron Gjoka shortin e turit të dytë të Champions-it. Trajneri kryeqytetas, vlerëson maksimalisht kundërshtarin por beson te kualifikimi i Kukësit.

Gjoka i jep të drejtë presidentit Safet Gjici që kërkon nga skuadra e tij kualifikimin deri në fazën e grupeve të Europa League, ndërkohë që i vjen keq që Albi Alla me shumë gjasa nuk do të jetë pjesë e Kukësit në përballjen e dyfishtë ndaj Sherifit të Tiraspolit.