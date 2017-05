Golden State fiton finalen e parë të Perëndimit

Ashtu sic edhe parashikohej Golden State dhe San Antonio dhuruan spektakël në finalen e parë të Konferencës së Perëndimit. Në fund të një sfide shumë emocionuese ishin Warriors ata që triumfuan me skuadrën e trajnerit Steve Kerr që arriti të përmbyste plot 25 pikë disavantazh për të marrë kryesimin e serisë ndaj Spurs, 1-0 me ndeshje. Në Oracle Arena ishte mbrëmja e Stephen Curry dhe Kevin Durant. Dy yjet e Golden State nxorrën më të mirën e mundshme nga repertori i tyre për të fituar një ndeshje që në periodën e dytë dukej e thuajse e pamundur. 40 pikë 7 rebound dhe 3 asist, koleksionoi Curry ndërsa Durant shtoi 34 pikë në suksesin e Warriors. Gjërat po shkonin në mënyrë të shkëlqyer deri në fillimin e pjesës së dytë kur Spurs humbën yllin e tyre KaWhi Leonard për një shkak të dëmtimi në kavilje. Leonard deri në ato momente kishte realizuar 26 pikë dhe po udhëhiqte skuadrën e Gregg Popovich drejt një fitoreje shumë të rëndësishme, por me largimin e tij nga parketi skena ishte e gjitha për Curry-in dhe Durant. Në krahun tjetër LaMarcus Aldridge autori i 28 pikëve në këtë ndeshje bëri gjithcka mundi për të evituar humbjen e San Antonios por nuk ja doli dot. Falë edhe 19 pikëve të realizuara nga Steph Curry vetëm në periodën e tretë, Warriors e ngushtuan në -9 disavantazhin. Në periodën e 4-t dhe atë të fundit, Golden State për meritë të dyshes Curry-Livingston arriti të kompletonte përmbysjen e madhe duke marrë kryesimin 4 minuta e 9 sekonda para rënies së sirenës për ta ruajtur atë deri në sekondën e fundit. Në Oracle Arena gjithcka u mbyll me suksesin 113-111 të Golden State, që tashmë shikon nga ndeshja e dytë që do të zhvillohet sërish në Oakland me shumë optimizëm, te San Antonio ndërkohë kanë nisur të kryqëzojnë gishtat që dëmtimi i Leonard të mos jetë i rëndë duke patur parasysh edhe mungesën e francezit Tony Parker.