Golden State pa “frena”, Durant magjik ndaj Utah

Gordon Hayward me 29 pikë dhe Rudy Gobert me 21 të tjera tentuan të bënin surrizën në Salt Lake City. Ylli tjetër i skuadrës, Steph Curry ngriti frenat e dorës duke kursyer energji në ndeshjen e drejtuar nga Durant. Ai shënoi vetëm 23 pikë por 11 vendimtare në periodën e katërt. Edhe Klay Thompson nuk arriti të shkëlqente, kjo për faktin se trajneri i kishte ngarkuar detyra mbrojtëse në këtë përballje. Një ndeshje që ka vetëm një përfundim me Utah që nuk arriti t’u bënte ballë sulmeve të kundërshtareve në 6 minutat e fundit por konfirmohen një skuadër kompakte edhe pse një shkallë më poshtë Golden State.