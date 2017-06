Golden State “shkatërron” sërish Cleveland

Golden State nuk është një skuadër basketbolli normale, Ëarriors vijnë nga një tjetër planet. 132-113, ky ishte rezultati i finales së dytë kundër Cleveland duke e çuar avantazhin e përgjithshëm në 2-0 dhe numrin e fitoreve rresht në play off 14. Me dy lojtarë MVP, 4 All Star, trajnerin Steve Kerr të rikthyer në pankinë pas 11 ndeshjeve për shkak të një problemi në shpinë dhe pankinën e luksit, skuadra nga Oackland nuk ka rivalë pasi edhe në sfidën e dytë të zhvilluar në “Orackle Arena” shkatërroi kampionët në fuqi nëpërmjet një prove force. Cleveland tentoi sërish të qëndronte në lojë por këtë vit do të jetë shumë e vështirë të kthejnë disavantazhin e dy ndeshjeve pasi ky Golden State vjen nga një tjetër planet. Steph Curry arrin të shënjestrojë pjesën më të madhe të koshave dhe mbron si asnjëherë më parë duke e mbyllur ndeshjen me 32 pikë, 10 ribaunde dhe 11 asiste. Durant shtoi 33 pikë të tjera dhe 13 ribaunde, ndërsa Klay Thompson edhe pse me detyra më të mëdha mbrojtëse, shtoi 22 pikë. Një tjetër emër me peshë dhe lider në grupin kalifornian është edhe Draymond Green që zhvilloi një ndeshje pothuajse perfekte. Ndeshja nisi me 8 topa të humbur nga Golden State dhe Love e LeBron James që dukeshin në një mbrëmje tjetër. Gjithsesi, me kalimin e minutave, Ëarriors fituan terren ndjeshëm dhe kur Curry kujtohet se është një alien, ndeshja nuk ka më histori. Disa 3-pikësha të pabesueshëm nga sulmuesi i Golden State që bashkë me Durant dhe pjesën tjetër të skuadrës nxorrën shëtitje rivalët të dorëzuar në periodën e katërt. Seria e finaleve do të zhvendoset në Cleveland me dy ndeshjet e radhës ku Golden State ka mundësinë e artë për të siguruar titullin por për të arritur edhe në kuotën e 16 fitoreve pa asnjë humbje në play off si asnjë skuadër tjetër më parë.